Ориентир доходности 5-летних евробондов "Метинвеста" - 8% годовых, 8-летних - 8,5-8,99%

Горно-металлургическая группа "Метинвест" в рамках рефинансирования еврооблигаций-2021 и предэкспортного кредита размещает два выпуска евробондов – со сроком обращения пять и восемь лет, сообщило агентство Bloomberg в среду.

Согласно сообщению, ориентир доходности пятилетних еврооблигаций составляет около 8% годовых, восьмилетних - 8,5-8,99% годовых.

По данным Bloomberg, финальная доходность ценных бумаг может быть определена к концу дня.

Как сообщалось, "Метинвест" 19 марта предложил держателям обращающихся на рынке еврооблигаций, общий номинальный объем которых составляет $1,187 млрд, досрочно выкупить ценные бумаги.

Группа на начальном этапе оферты получила предложения на выкуп евробондов на $1 млрд 67,638 млн. Кроме того, держатели еврооблигаций на $1 млрд 148,546 млн согласились на внесение изменений в условия их обращения.

Окончательный срок приема заявок на выкуп истекает 19 апреля 2018 года в 16:00 по лондонскому времени.

"Метинвест" также сообщил о достижении согласия с кредиторами, предоставившими предэкспортное финансирование (PXF-финансирование), о пересмотре условий кредитов, включая их продление.

Параллельно группа анонсировала выпуск новых ценных бумаг. Полученные таким образом средства "Метинвест" намерен направить на выкуп евробондов-2021, рефинансирование PXF-финансирования, а также покрытие всех сопутствующих расходов.

Совместными менеджерами сделок выступают: Deutsche Bank, ING Bank (оба лондонские отделения), Natixis (Франция), а также UniCredit Bank (Германия).

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".