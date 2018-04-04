Экономика

10:49 04.04.2018

Литва подписала соглашения с американской Freeport LNG в сфере поставок газа

Литва подписала соглашения с американской Freeport LNG в сфере поставок газа

Литовская компания по торговле газом Lietuvos duju tiekimas (LDT) и оператор клайпедского терминала СПГ - компания Klaipedos nafta - 3 апреля в Вашингтоне подписали соглашения о сотрудничестве с американским оператором будущего терминала СПГ - Freeport LNG, говорится в сообщении LDT.

По словам главы Lietuvos duju tiekimas Мантаса Микалаюнаса, приведенным в сообщении, соглашение с Freeport LNG позволит расширить круг потенциальных поставщиков газа.

"Рост количества экспортеров СПГ в США не только способствует диверсификации поставок, но и помогает обеспечить выгодные цены для потребителей", - утверждает М.Микалауяюнас.

Соглашения с Freeport LNG являются еще одним шагом в избавлении от зависимости от российского газа, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

"Эти соглашения, предусматривающие возможность вести переговоры и сотрудничать в вопросах стратегического развития, укрепляют дружбу Литвы и США особо важной для обеих стран энергетической сфере", - цитирует слова президента Дали Грибаускайте пресс-служба главы государства.

В прошлом году Lietuvos duju tiekimas импортировала из США две партии СПГ. В результате Литва по показателю объема импорта СПГ из США заняла третье место в Европе после Испании и Португалии.

Первую партию СПГ Литва приобрела у компании Cheniere, владеющей экспортным терминалом СПГ в США.

Freeport LNG завершает строительство терминала СПГ в штате Техас. Компания планирует запустить первую линию экспорта СПГ в конце этого года, а еще две - в 2019 году.

"Развиваемые в США терминалы экспорта СПГ очень важны для европейского рынка. Новые линии, оборудуются на восточном побережье США, поэтому рост предложения СПГ в Атлантическом океане будет поощрять конкуренцию. Это поможет нам обеспечить диверсифицированные и гибкие поставки газа по конкурентным ценам", - отмечает М.Микалаюнас.

Входящие в госхолдинг Lietuvos energija компании Lietuvos duju tiekimas и Litgas подписали около 15 необязывающих соглашений с зарубежными поставщиками СПГ.

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