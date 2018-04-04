Кабмин рассмотрит вопрос отмены платежей для недропользователей за прирост запасов и продление лицензий

Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос отмены платежей для недропользователей за прирост запасов ископаемых, а также за продление действия спецразрешений.

Соответствующий проект решения о корректировке правительственных постановлений №954 и 615 от 30 мая 2011 года содержится в повестке заседания Кабмина в среду.

Правительство также намерено исключить норму об отказе в продлении срока действия спецразрешения, если недропользователь имеет долги по ренте. Такое изменение связано с решением суда по иску "Укрнафты".

Помимо этого, проект решения Кабмина разрешает частным компаниям передавать спецразрешения связанным субъектам, что облегчит сотрудничество с другими предприятиями.

Документ также содержит пункт об обязательном обнародовании на сайте Госгеонедр информации о выдаче спецразрешений вне аукциона (в течение пяти дней с момента принятия таких решений). Кроме того Госгеонедр вменяется в обязанности обнародование информации о поступивших заявлениях на продление спецразрешений.

В то же время, предполагается внести ряд существенных изменений, связанных с проведением оценки влияния на окружающую среду, получивших негативные отзывы от участников рынка.

"Редакция изменений, предложенных Минэкологии, включает проведение оценки влияния на окружающую среду на всех этапах предоставления спецразрешения, в том числе при внесении изменений в него и при продлении действия разрешения на геологическое изучение. Это противоречит требованиям закона "Об оценке влияния на окружающую среду", предусматривающего оценку только на этапе добычи. То же предусматривает и закон "О нефти и газе", - комментирует изменения исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах.