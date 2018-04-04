Экономика

10:46 04.04.2018

Минюст разрабатывает санкции для предприятий-должников по выплате зарплат

Минюст разрабатывает санкции для предприятий-должников по выплате зарплат

 В Министерстве юстиции Украины разрабатывается механизм применения санкций по отношению к предприятиям, имеющим задолженность по выплате зарплат, таких предприятий в стране около 16 тыс., сообщил глава Минюста Павел Петренко.

"Сейчас разрабатываем санкции для должников по выплате зарплат. Сейчас такая задолженность только по решениям судов около 350 млн грн. В целом, учитывая дела, которые еще не имеют окончательного решения, это около 2 млрд грн", - написал министр в Twitter.

По его данным, в Украине около 16 тыс. предприятий имеют задолженности по зарплате, причем самые большие долги - на востоке и юге страны.

Обращаясь к руководителям предприятий-должников, П.Петренко подчеркнул: "Невыплата заработной платы - это уголовно наказуемое преступление. Поэтому тех, кто не будет погашать долги – будем передавать в правоохранительные органы для применения соответствующих санкций".

Глава Минюста также сообщил, что с 3 апреля начали работу мобильные группы Минюста и госисполнителей, которые "работают по алгоритму взыскания выплат с должников по алиментам".

Ранее П.Петренко сообщал о том, что Минюст намерен запустить реестр компаний-должников по выплате зарплаты

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Интерфакс-Украина
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