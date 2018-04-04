"Метинвест" назначил гендиректором СевГОКа экс-топ-менеджера золотодобывающего магаданского рудника им. Матросова

Наблюдательный совет ЧАО "Северный горно-обогатительный комбинат" (СевГОК) уволил исполняющего обязанности генерального директора предприятия Андрея Скачкова, назначив руководителем предприятия бывшего топ-менеджера золотодобывающего рудника им. Матросова (Магадан, Колыма, РФ) Григория Колдунова.

Как сообщается в информации предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующие решения набсовет принял 2 апреля текущего года.

При этом уточняется, что полномочия А.Скачкова как и.о. гендиректора прекращаются 9 апреля текущего года. Г.Колдунов назначен гендиректором с 10 апреля 2018 года по 2 апреля 2020 года включительно.

Г.Колдунов с 9 января 2013 года по 14 апреля 2014 года являлся директором ООО "ДТЭК. Сервис", с 15 апреля 2014 года по 30 апреля 2015 года - директором ООО "Электроналадка", с 17 июня 2015г. по 23 октября 2015г. - директором обособленного подразделения "Гуманитарный штаб" благотворительного фонда "Развитие Украины". С 9 декабря 2015 года по 30 апреля 2016 года - гендиректор АО "Рудник им. Матросова" (РФ), с 22 июня 2016 года по 22 января 2018 года - управляющий директор АО "РиМ", являющееся обособленным подразделением УК "Полюс Золото"" в г. Магадан (РФ).

Как сообщалось, набсовет ЧАО "СевГОК" уволил с должности гендиректора предприятия Павла Тимошенко с 19 февраля 2018 года по его заявлению, поручив исполнение обязанностей руководителя комбината директору по производству горнодобывающих активов ООО "Метинвест Холдинг" А.Скачкову. П.Тимошенко занимал должность гендиректора с 4 марта 2015 года, до этого возглавлял ЧАО "ЦГОК". П.Тимошенко сменил на посту гендиректора СевГОКа Андрея Левицкого, который был назначен директором ООО "Майнинг Инжиниринг Центр".

Также сообщалось, что в октябре 2017 года Государственная фискальная служба (ГФС) в ходе налоговой проверки СевГОКа обнаружила недоплату предприятием 1,3 млрд грн в бюджет на протяжении 2012-2016 гг.

СевГОК - крупнейшее в Европе горнодобывающее предприятие с законченным циклом подготовки доменного сырья - железорудного концентрата с содержанием железа 66% и окатышей с содержанием железа 62,3% и 63%.

СевГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".

АО "Рудник им. Матросова" (ОАО "РиМ", дочерняя компания ОАО "Полюс Золото" - Polyus Gold) реализует проект освоения Наталкинского золоторудного месторождения Яно-Колымской золоторудной провинции РФ.

ОАО "Полюс Золото" - крупнейшая российская золотодобывающая компания, более 95% акций компании контролируется джерсийской Polyus Gold International Ltd.

По данным на середину 2014 года, основными бенефициарами PolyusGold являются структуры Nafta Moskva Сулеймана Керимова (40,22%), аффилированная с Гавриилом Юшваевым Receza Limited (19,28%), 18,5% принадлежат Амирхану Мори через Lizarazu Limited. Ранее этот пакет акций принадлежал депутату Зелимхану Муцоеву.