Экономика

10:16 04.04.2018

Рынки акций Европы упали во вторник

Рынки акций Европы упали во вторник

Фондовые индексы Западной Европы упали по итогам первой полноценной сессии с 29 марта вслед за рынками акций США и Азии из-за слабости компаний технологического сектора и возобновившихся опасений мировой торговой войны.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам сессии опустился на 0,49% - до 367,07 пункта. В прошлую пятницу и в понедельник почти все биржи региона были закрыты в связи с пасхальными празднованиями.

Британский FTSE 100 снизился на 0,4%, французский CAC 40 - на 0,3%, германский DAX - на 0,8%. Вместе с тем итальянский FTSE MIB прибавил 0,4%.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы начала полномасштабной торговой войны между США и Китаем. На минувших выходных китайские власти ввели ответные пошлины на импорт ряда американских товаров, и многие аналитики опасаются, что обмен протекционистскими мерами на этом не закончится.

"Главный страх сейчас заключается в том, что объявленные Китаем пошлины являются лишь вершиной айсберга и что они запустят цепную реакцию, которая затронет новые сектора экономики и новые страны", - говорит глава отдела инвестиций в компании Interactive Investor Ребекка О'Кифи.

Между тем индекс менеджеров закупок (PMI) в промышленном секторе еврозоны в марте опустился до 56,6 пункта с 58,6 пункта в феврале. Значение показателя совпало с предварительными данными и с ожиданиями рынка.

Промышленный PMI в Германии в марте снизился до 58,2 пункта с 60,6 пункта в феврале, во Франции - уменьшился до 53,7 пункта с 55,9 пункта.

В Великобритании PMI промсектора в прошедшем месяце неожиданно вырос до 55,1 пункта с 55 пунктов в феврале. Эксперты ожидали снижения до 54,7 пункта с ранее объявленного февральского уровня в 55,2 пункта.

Котировки акций чипмейкеров STMicroelectronics и Infineon упали на 1,4% и 2,3% соответственно. Разработчик ПО для платежных систем Ingenico Group потерял 3,1%.

Цена акций горнодобывающей Anglo American снизилась на 1,3%. Компания сообщила о приостановке работ на руднике по добыче железной руды Minas-Rio в Бразилии после обнаружения протечки трубопровода.

Бумаги Air France-KLM подешевели на 4,4% из-за забастовки, хотя авиакомпания рассчитывала выполнить во вторник 75% рейсов.

Курс акций IAG упал на 0,8%. Входящий в состав холдинга авиаперевозчик British Airways объявил о переходе на новую пенсионную систему.

Акции Sky Plc подорожали на 2,1% на новости, что американская медиакомпания 21st Century Fox Inc. представила новые меры, призванные убедить британских регуляторов поддержать покупку ею 61% акций компании за 11,7 млрд фунтов ($16,5 млрд). В частности, Fox предложила отделить новостную службу Sky News от Sky, обеспечив ей операционную независимость на 15 лет при гарантированном получении финансирования от Fox. Другим вариантом, предложенным Fox, является продажа Sky News американской медиакомпании Walt Disney. Ранее Disney выражала интерес к покупке Sky News, причем вне зависимости от того, состоится ли планируемая сделка по приобретению ею части активов Fox объемом $52,4 млрд.

Стоимость бумаг итальянской медиакомпании Mediaset SpA увеличилась на 6,4%. Компания подписала соглашение со Sky Italia, благодаря которому подписчики канала получат доступ к премиальному контенту Mediaset.

Капитализация Fiat Chrysler Automobiles подскочила на 7,3% на торгах в Милане, поскольку продажи компании в США выросли в марте на 14%.

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