Экономика

09:28 04.04.2018

Цены на нефть опускаются после подъема накануне

Цены на нефть опускаются после подъема накануне

Цены на нефть слабо опускаются в среду после подъема по итогам предыдущей сессии на фоне общего увеличения аппетита к риску.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures уменьшилась на $0,19 (0,28%) - до $67,93 за баррель. Во вторник контракты подорожали на $0,48 (0,71%) - до $68,12 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,17 (0,27%) - до $63,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,5 (0,79%) - до $63,51 за баррель.

Поддержку рынку во вторник оказали данные о снижении производства нефти государствами ОПЕК.

Согласно данным агентства Bloomberg, страны ОПЕК сократили добычу нефти в марте на 170 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 32,04 млн б/с, минимального уровня за год.

Производство нефти в Венесуэле уменьшилось на 100 тыс. б/с по сравнению с февралем - до 1,5 млн б/с.

Кроме того, трейдеры оценивали сигналы того, что ОПЕК и Россия могут продлить действие соглашения об ограничении добычи нефти.

Министр энергетики РФ Александр Новак, комментируя возможность продления сделки по снижению нефтедобычи после 2018 года, заявил, что все будет зависеть от ситуации на рынках.

"Сегодня соглашение действует до конца 2018 года, еще довольно-таки далеко до конца 2018 года. У нас будет возможность в июне месяце оценить ситуацию и принимать любые решения, которые направлены в первую очередь на достижение конкретной цели", - заявил он.

"Снижение добычи в Венесуэле, а также сигналы того, что ОПЕК и Россия продлят срок действующего соглашения, дают поддержку ценам на нефть", - цитирует MarketWatch обзор аналитиков Tradition Energy.

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