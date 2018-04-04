Курс доллара США слабо снижается к евро и иене в среду

Курс доллара США слабо снижается в ходе азиатской сессии в среду на фоне разнонаправленных факторов, оказывающих влияние на стоимость американской нацвалюты.

Евро торгуется утром в районе $1,2273 против $1,2270 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится в среду в районе 130,77 иены по сравнению со 130,82 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 106,56 иены против 106,61 иены во вторник.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,07%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,04%.

Главный валютный аналитики Saxo Bank Джон Харди отмечает, что нервозность фондовых рынков не передалась валютным трейдерам. "Если кратко, то акции "впадают в истерику", а другие классы активов просто наблюдают за этим со стороны с небольшой озабоченностью, - полагает он. - Возможно, более сильную реакцию валютных рынков предотвращает тот факт, что доллар США подвергается воздействию противоположных сил, из-за чего трудно разработать сценарий для данной валюты".

Основное внимание на этой неделе будет приковано к пятничной публикации данных о состоянии рынка труда США в марте. Согласно среднему прогнозу аналитиков, количество рабочих мест в экономике выросло на 175 тыс. после повышения на 313 тыс. в феврале, при этом уровень безработицы опустился до 4% с 4,1%, сообщает MarketWatch.

"Доллар США торгуется в узком диапазоне в течение нескольких недель после того, как остановилась значительная коррекция с начала 2017 года. Участники рынка изучают вопрос, обесценился ли доллар сильнее, чем должен был, учитывая по-прежнему позитивные фундаментальные факторы", - сообщается в отчете аналитика Forex.com Фовада Разакзада.

"В настоящий момент поддержка со стороны сильных ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС компенсируется постоянным политическим давлением и неопределенностями относительно глобальной торговли. Достаточная сила конкурентных валют, включая евро и иену, также способствует сохранению давления на доллар, в то время как слабость сырьевых валют оказывает ему поддержку", - отмечает эксперт.