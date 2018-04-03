"Метинвест" назначил гендиректором СевГОКа экс-топ-менеджера золотодобывающего магаданского рудника им. Матросова

Наблюдательный совет ЧАО "Северный горно-обогатительный комбинат" (СевГОК) уволил исполняющего обязанности генерального директора предприятия Андрея Скачкова, назначив руководителем предприятия бывшего топ-менеджера золотодобывающего рудника им. Матросова (Магадан, Колыма, РФ) Григория Колдунова.

Как сообщается в информации предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующие решения набсовет принял 2 апреля текущего года.

При этом уточняется, что полномочия А.Скачкова как и.о гендиректора прекращаются 9 апреля текущего года. В свою очередь Г.Колдунов назначен гендиректором с 10 апреля 2018 года по 2 апреля 2020 года включительно.

Г.Колдунов с 9 января 2013 года по 14 апреля 2014 года являлся директором ООО "ДТЭК. Сервис", с 15 апреля 2014 года по 30 апреля 2015 года - директором ООО "Электроналадка", с 17 июня 2015 года по 23 октября 2015 года - директором обособленного подразделения "Гуманитарный штаб" благотворительного фонда "Развитие Украины". С 9 декабря 2015 года по 30 апреля 2016 года - гендиректор АО "Рудник им. Матросова" (РФ), с 22 июня 2016 года по 22 января 2018 года - управляющий директор АО "РиМ", которое является обособленным подразделением УК "Полюс Золото"" в г.Магадан (РФ).

Как сообщалось, "Метинвест" в лице набсовета ЧАО "СевГОК" уволил с 19 февраля 2018 года с должности гендиректора предприятия Павла Тимошенко по его заявлению, поручив исполнение обязанностей руководителя комбината директору по производству горнодобывающих активов департамента по производству горнодобывающих активов дирекции по производству ООО "Метинвест Холдинг" А. Скачкову. П.Тимошенко занимал должность гендиректора с 4 марта 2015 года, до этого занимал аналогичную должность в ЧАО "ЦГОК". П.Тимошенко сменил на посту гендиректора СевГОКа Андрея Левицкого, который был назначен директором ООО "Майнинг Инжиниринг Центр".

Также сообщалось, что в октябре 2017 года Государственная фискальная служба (ГФС) в ходе налоговой проверки СевГОКа обнаружила недоплату предприятием 1,3 млрд грн в бюджет на протяжении 2012-2016 гг.

СевГОК - крупнейшее в Европе горнодобывающее предприятие с законченным циклом подготовки доменного сырья - железорудного концентрата с содержанием железа 66% и окатышей с содержанием железа 62,3% и 63%.

СевГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".

АО "Рудник им. Матросова" (ОАО "РиМ", дочерняя компания ОАО "Полюс Золото" - Polyus Gold) реализует проект освоения Наталкинского золоторудного месторождения Яно-Колымской золоторудной провинции РФ.

ОАО "Полюс Золото" - крупнейшая российская золотодобывающая компания, более 95% акций компании контролируется джерсийской Polyus Gold International Ltd.

По данным на середину 2014 года, основными бенефициарами PolyusGold являются структуры Nafta Moskva Сулеймана Керимова (40,22%), аффилированная с Гавриилом Юшваевым Receza Limited (19,28%), 18,5% принадлежат Амирхану Мори через Lizarazu Limited. Ранее этот пакет акций принадлежал депутату Зелимхану Муцоеву.