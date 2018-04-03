Экономика

19:04 03.04.2018

Киев получил 2,692 млн грн от продажи прав на размещение передвижной торговли возле ст. м. "Печерская"

Киев получил 2,692 млн грн от продажи прав на размещение передвижной торговли возле ст. м. "Печерская"

 Бюджет Киева получил 2,692 млн грн от продажи лотов на право размещения средств передвижной торговли, расположенных у выхода из ст. метро "Печерская", сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.

"Мы впервые получили рекордную сумму от продажи одного из лотов - 1,012 млн грн. Другие два были проданы также за достаточно крупные суммы - 920 тыс. грн и 760 тыс. грн. Владельцы этих средств передвижной торговли одержали победу в ходе электронных торгов на право размещения средств передвижной мелкорозничной торговой сети, которые проводило коммунальное предприятие "Городской магазин", - сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Н.Поворозника во вторник.

По его словам, сегодня разработан четкий алгоритм проведения торгов, согласно которому каждый желающий может принять участие в них и одержать победу, соответственно, получив право реализации своей предпринимательской деятельности в определенном месте и на законных основаниях.

"Наша задача – защищать таких предпринимателей, ведь именно благодаря их работе город получает немалые средства, за счет которых будут отремонтированы дороги, закуплено новое оборудование в больницы, обновлен общественный транспорт и реконструированы парки", - подчеркнул Н.Поворозник.

Он отметил, что городские власти и в дальнейшем будет продолжать борьбу с незаконной торговлей в Киеве.

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