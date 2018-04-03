Нефть усилила подъем к вечеру, цена Brent выросла до $68,25 за баррель

Цены на нефть к вечеру усилили рост благодаря надеждам на продолжение сотрудничества ОПЕК со странами, не входящими в нефтяной картель.

Вместе с тем сохраняется понижательное давление на рынок из-за напряженности в торговых отношениях США и Китая.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 кв во вторник выросла на $0,61 (0,91%) - до $68,25 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на май в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к указанному времени на $0,58 (0,92%) - до $63,59 за баррель.

Соглашение ОПЕК и ряда стран не-ОПЕК о снижении нефтедобычи решило проблему избытка предложения нефти на рынке на 85%, приводит Bloomberg слова президента ОПЕК, министра нефти ОАЭ Сухейля Мухаммада аль-Мазруи с конференции Businessweek.

По его словам, участники соглашения продолжат сотрудничество и после завершения сделки.

Также инвесторы ждут данных о запасах топлива в США. Американский институт нефти (API) обнародует собственные данные, собираемые на добровольной основе, в ночь со вторника на среду, а официальные данные Минэнерго будут опубликованы в 17:30 кв в среду. Эксперты в среднем ожидают, что запасы нефти на прошлой неделе выросли на 2 млн баррелей.