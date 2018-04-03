"Укрзализныця" назначила еще 3 дополнительных поезда на Пасхальные праздники

"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на три дополнительных поезда, которые будут курсировать на Пасхальные праздники, сообщила компания.

В частности, поезд № 239 Киев - Ужгород отправится из Киева 6, 8 апреля в 19:44, прибудет в Ужгород на следующий день в 10:56. В обратном направлении из Ужгорода отправление назначено на 7 и 9 апреля в 19:05 с прибытием в Киев на следующий день в 10:09.

Поезд № 152/151 Киев - Херсон будет курсировать 7 апреля, с отправлением из Киева в 8:00 и прибытием в Херсон в 18:57. Отправление из Херсона в 09:30 и прибытие в Киев в 19:16.

Поезд № 251/252 Днепр - Кривой Рог - Одесса будет курсировать 6 и 8 апреля с отправлением из Днепра в 21:55, прибытие в Одессу планируется в 11:45. Обратно поезд осуществит рейсы 7 и 9 апреля с отправлением из Одессы в 15:22 и прибытием в Днепр в 5:07.

Билеты на эти дополнительные поезда можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах по старым ценам, отмечают в ведомстве.

"Индексацию тарифов "Укрзализныця" планировала провести с 1 апреля. Однако компания не устанавливает новые тарифы самостоятельно. Документы с обоснованием новых цен направлены на согласование Мининфраструктуры и причастные ведомства", - цитируется в сообщении Евгений Кравцов.

Всего на Пасхальные праздники "Укрзализныця" назначила 26 дополнительных поезда.