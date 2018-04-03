Экономика

14:12 03.04.2018

SEC обвинила в мошенничестве основателей Centra, получивших $32 млн за счет ICO

SEC обвинила в мошенничестве основателей Centra, получивших $32 млн за счет ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила в "организации мошеннического ICO" со-основателей стартапа Centra Tech Inc. Сохраба "Сэма" Шарму и Роберта Фаркаса, получившего в прошлом году более $32 млн за счет размещения токенов.

Оба обвиняемых взяты под арест по обвинению в уголовном преступлении.

Centra Tech в 2017 году провела ICO, в результате которого была создана криптовалюта CTR.

С.Шарма и Р.Фаркас заявляли, что средства, привлеченные в рамках ICO, будут направлены на создание ряда финансовых продуктов. В частности, они обещали владельцам токенов дебетовые карты, поддерживаемые Visa и MasterCard, которые позволят пользователям осуществлять мгновенную конвертацию криптовалют в доллары США и другие валюты.

В действительности, Centra не имела каких-либо договоренностей ни с Visa, ни с MasterCard, утверждает SEC.

Регулятор отмечает, что при продвижении ICO С.Шарма и Р.Фаркас публиковали данные о фиктивных топ-менеджерах с впечатляющими биографиями, а также другие ложные и вводящие в заблуждение сведения на сайте Centra, и платили селебрити за рекламу ICO в социальных сетях.

В сообщении SEC говорится, что Р.Фаркас готовился покинуть страну, однако был взят под арест, не успев подняться на борт самолета.

Centra использовала "сложную маркетинговую кампанию, чтобы сплести паутину лжи о своем предполагаемом партнерстве с законными компаниями", отметила директор отдела контроля за исполнением правовых норм Стефани Авакян.

"Как говорится в иске SEC, заявления компании были ложными", - заявила она.

В иске SEC, направленном в федеральный суд южного округа Нью-Йорка, говорится о нарушении С.Шармой и Р.Фаркасом федерального законодательства в сфере противодействия мошенничеству.

Регулятор требует возврата инвесторам средств, привлеченных в рамках ICO Centra, с процентами и уплаты штрафов основателями компании, а также добивается запрета для С.Шармы и Р.Фаркаса на участие в любом предложении цифровых и других видов активов.

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