Набсовет "Укрнафты" назначил проведение собрания акционеров 14 июня

Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" назначил проведение общего собрания акционеров компании на 14 июня 2018 года.

Как сообщила пресс-служба "Укрнафты", набсовет также согласовал переименование Долинского тампонажного управления на "Управление нефтепромыслового сервиса" с последующей передачей и переводом в новую структурную единицу всех объектов и персонала тампонажных управлений, центральных баз производственного обслуживания и бригад по контролю за скважинами.

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"Таким образом, все отдельные структурные единицы, предоставляющих нефтепромысловые сервисные услуги, будут консолидированы в рамках одного структурного подразделения "Управление нефтепромыслового сервиса" с единой управленческой структурой", - отмечается в сообщении.

В дальнейшем "Укрнафта" планирует провести технологическую модернизацию нового структурного подразделения.

Как сообщалось, "Укрнафта" в 2017 году сократила добычу нефти с газоконденсатом на 9,2% (на 139,6 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 1 млн 378,6 тыс. тонн (доля в общей добыче – 65,7%), газа – на 15,1% (на 196,2 млн куб. м) – до 1 млрд 101,3 млн куб. м (доля в общей добыче – 5,3%).

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка - порядка 42% акций.

На балансе компании находятся 43 буровые установки, 1,936 тыс. нефтяных и 168 газовых скважин. Компания также владеет сетью из 537 АЗС.