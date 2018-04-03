Экономика

13:23 03.04.2018

Набсовет "Укрнафты" назначил проведение собрания акционеров 14 июня

Набсовет "Укрнафты" назначил проведение собрания акционеров 14 июня

Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" назначил проведение общего собрания акционеров компании на 14 июня 2018 года.

Как сообщила пресс-служба "Укрнафты", набсовет также согласовал переименование Долинского тампонажного управления на "Управление нефтепромыслового сервиса" с последующей передачей и переводом в новую структурную единицу всех объектов и персонала тампонажных управлений, центральных баз производственного обслуживания и бригад по контролю за скважинами.

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"Таким образом, все отдельные структурные единицы, предоставляющих нефтепромысловые сервисные услуги, будут консолидированы в рамках одного структурного подразделения "Управление нефтепромыслового сервиса" с единой управленческой структурой", - отмечается в сообщении.

В дальнейшем "Укрнафта" планирует провести технологическую модернизацию нового структурного подразделения.

Как сообщалось, "Укрнафта" в 2017 году сократила добычу нефти с газоконденсатом на 9,2% (на 139,6 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 1 млн 378,6 тыс. тонн (доля в общей добыче – 65,7%), газа – на 15,1% (на 196,2 млн куб. м) – до 1 млрд 101,3 млн куб. м (доля в общей добыче – 5,3%).

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка - порядка 42% акций.

На балансе компании находятся 43 буровые установки, 1,936 тыс. нефтяных и 168 газовых скважин. Компания также владеет сетью из 537 АЗС.

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