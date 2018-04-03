GM перестанет предоставлять ежемесячные отчеты о продажах автомобилей

General Motors Co. планирует прекратить предоставлять ежемесячные данные о продажах автомобилей, поскольку считает 30-дневный период недостаточным для адекватной оценки сложной структуры бизнеса компании и автомобильного рынка в целом.

"Тридцать дней - недостаточный срок для того, чтобы отделить реальные тренды в продажах от краткосрочных колебаний на очень динамичном рынке с высоким уровнем конкуренции", - говорится в заявлении вице-президент GM Курта Макнила.

Вместо ежемесячных отчетов компания будет предоставлять данные о продажах в конце каждого квартала. Сейчас такого расписания придерживается Tesla.

Автопроизводители отчитаются о продажах автомобилей в США в марте 3 апреля. Ожидается, что в этот раз GM предоставит свои данные. Однако в дальнейшем оценивать месячные продажи машин в стране будет сложнее, если представитель "большой тройки" не будет публиковать свои показатели.

Аналитики считают, что частные организации и правительственные органы продолжат давать свою оценку продажам автомобилей или будут публиковать информацию позднее.

Отмечается, что ранее многие ритейлеры обнародовали данные о своих продажах на ежемесячной основе, однако постепенно стали отказываться от такой практики. Target Corp. прекратил это делать в 2012 году, Walmart - около десяти лет назад.

Продажи автомобилей в Штатах установили исторический рекорд в 2016 году (17,6 млн) и снизились почти на 2% в 2017 году. Большинство экспертов ожидают слабого сокращения продаж в текущем году.