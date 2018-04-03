Экономика

11:38 03.04.2018

Nestlé инвестирует 700 млн грн в модернизацию фабрики "Мивина" в Харькове

Nestlé инвестирует 700 млн грн в модернизацию фабрики "Мивина" в Харькове

Nestle, один из крупнейших мировых производителей продуктов питания, инвестирует 700 млн грн в реконструкцию и модернизацию фабрики "Мивина" в Харькове.

Об этом сообщили генеральный директор Nestlе в Украине и Молдове Ансгар Борнеманн и глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная в ходе пресс-брифинга во вторник в Харькове.

"Компания начала подготовку модернизации фабрики "Мивина" в 2015 году. Финальный план проекта был утвержден в начале 2018 года. Основной целью является развитие фабрики, улучшение условий труда и повышение конкурентоспособности продукции", - сказал гендиректор Nestlé.

По его словам, проект будет реализован в два этапа путем трансформации существующего логистического центра в производственное помещение с последующей разработкой всей необходимой инфраструктуры и перенесения линий производства в новое помещение.

"Реконструкция поможет не только модернизировать предприятие, но и улучшить технологии производства продукции. Обновление рецептуры продуктов ТМ "Мивина", в частности снижение вместительности жиров в продукции, позволит соответствовать критериям оценки пищевых качеств продуктов Nestlé (Nutrition Foundation), которые основаны на диетических рекомендациях Всемирной организации охраны здоровья", - отметил А.Борнеманн.

Глава Харьковской ОГА в свою очередь сообщила, что почти половина продукции, которая изготавливается на харьковской фабрике, идет на экспорт в 17 стран Европы и мира.

Компания планирует завершить все этапы реконструкции и сдать обновленные предприятия в эксплуатацию до 2021 года.

Nestle начала деятельность в Украине в 1994 году с открытия представительства. Продвигает такие международные бренды, как Nescafe, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat и др.

Группа компаний Nestle в Украине объединяет львовскую кондфабрику "Свиточ", ООО "Нестле Украина", ЧАО "Волыньхолдинг" (ТМ "Торчин"), ООО "Техноком" (ТМ "Мивина").

Бизнес Nestle в Украине представлен направлениями: кофе, напитки, кондитерские изделия, кулинария (холодные соусы, приправы, супы), продукты быстрого приготовления, детское и специальное питание, готовые завтраки, корма для домашних животных.

Nestle - крупнейшая компания мира в сфере производства продуктов питания и напитков, которая представлена в 189 странах. Помимо этого, владеет акциями предприятий парфюмерно-косметической и фармацевтической промышленности.

Nestlе принадлежит более 2 тыс. торговых марок, имеет 418 заводов.

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Интерфакс-Украина
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