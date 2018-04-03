Regal Petroleum завершила 2017 год с чистой прибылью $2,3 млн

Компания Regal Petroleum plc с активами в Украине завершила 2017 год с чистой прибылью $2,29 млн, тогда как по итогам 2016 года ее чистый убыток составил $1,26 млн.

Как говорится в годовом отчете Regal, опубликованном на Лондонской фондовой бирже во вторник, ее выручка в минувшем году выросла на 36,6% – до $35,05 млн.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Из этой выручки на долю газа пришлось $24,94 млн (годом ранее – $16,53 млн), конденсата - $7,96 млн ($5,7 млн), LPG – $2,16 млн ($3,43 млн).

С учетом курсовых разниц совокупная прибыль Regal за 2017 год составила $1,04 млн против совокупного убытка в $7,26 млн за 2016 год.

Компания указывает, что ее операционный денежный поток в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 годом на 80% – до $18 млн, а средние цены продаж газа выросли с $213 за тыс. куб. м до $241 за тыс. куб. м, конденсата – с $51 за баррель до $67 за баррель, LPG – с $43 за баррель до $56 за баррель.

Regal отмечает, что на конец 2017 года она вышла на среднесуточное производство углеводородов в 2800 баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd), что примерно на 65% превышало показатель конца 2016 года.

В то же время капитальные инвестиции компании в минувшем году сократились до $4 млн с $13,9 млн годом ранее.

Согласно отчету, к концу 2017 года Regal имела $14,2 млн свободных денежных средств (годом ранее – $20 млн) и $16 млн краткосрочных инвестиций (отсутствовали). На 28 марта этого года денежные средства возросли до $20,3 млн, из которых гривневые – эквивалент $13,5 млн, а краткосрочные инвестиции – до $16,0 млн.

В 2018 году компания планирует сфокусироваться на месторождениях MEX-GOL (Мехедивско-Голотовщинское) и SV (Свиридовское) для завершения их геофизического исследования по существующим сейсмическим данным и уточнения новой геологической модели, капитальном ремонте скважины SV-12. Среди других задач этого года – планирование новой скважины, установка дополнительного компрессионного оборудования, дальнейшее инвестирование в объекты газопереработки и трубопроводной сети, а также модернизация существующих скважин.

Regal также заявила о намерении провести позднее в первой половине 2018 года переоценку запасов и ресурсов MEX-GOL и SV газоконденсатных месторождений с привлечением независимого консультанта, тогда как для VAS (Васищевское) месторождения такая переоценка ожидается к концу 2018 года.

Как сообщалось, Regal в 2016 году увеличила убыток на 30% – до $1,3 млн при росте выручки на 9,8% – до $25,7 млн.

В первом полугодии 2017 года компания сократила чистый убыток в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $0,28 млн, объяснив убыточность возросшей налоговой нагрузкой при росте выручки на 18,7% – до $12,39 млн. С учетом позитивной курсовой разницы за счет ревальвации гривни компания в первом полугодии вышла на совокупную прибыль $1,28 млн против совокупного убытка в $2,62 млн в первом полугодии 2016 года.

Контрольный пакет Regal в размере 54% принадлежит Energees Management, входящей в "Смарт-холдинг" Вадима Новинского.