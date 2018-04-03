Экономика

09:57 03.04.2018

"Укрзализныця" за три месяца построила и приобрела 1,23 тыс. полувагонов

"Укрзализныця" за три месяца построила и приобрела 1,23 тыс. полувагонов

ПАО "Укрзализныця" в январе-марте 2018 года построила и приобрела 1230 полувагонов, из которых 805 построено на собственных мощностях, а остальные - приобретены у производителей.

Как сообщила исполняющий обязанности главы правления компании Евгений Кравцов, указанная цифра в шесть раз больше, чем в прошлом году - за этот же период в 2017 году было построено 132 полувагона, и ни один не приобретался у производителей.

"Лидером в строительстве остается Панютинский завод. В планах до конца года - добавить к существующему парку железной дороги более 7 тыс. новых полувагонов, 3,6 тыс. построить и приобрести 3,45 тыс., из которых 3 тыс. - за привлеченные средства", - сообщил он на своей странице в сети Facebook.

Как сообщалось, за 2017 на собственных мощностях "Укрзализныци" было построено 2,6 тыс. вагонов.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Укрзализныця" отложила запланированное повышение цен на билеты

"Укрзализныця" выберет поставщика продуктов питания в пассажирских поездах из четырех компаний

Приказ о повышении тарифов на пассажирские ж/д перевозки будет издан после согласования МЭРТ и ряда организаций

"Укрзализныця" направила более 9 млрд грн на выполнение отраслевого соглашения с профсоюзами

"Укрзализныця" назначила 12 дополнительных поездов на пасхальные праздники

"Укрзализныця" погасила купон по евробондам

Первые конкурсы по отбору руководителей госкомпаний по новой процедуре могут быть объявлены для "Укрэнерго", "Укрзализныци" - Нефедов

Грузовладельцы в марте резко ухудшили показатели эффективности использования вагонов

"Укрзализныця" получила разрешение на разработку проекта землеустройства в "Борисполе" под экспресс в аэропорт

"Укрзализныця" до конца апреля завершит первый этап реконструкции участка Пологи - Камыш-Заря

ПОСЛЕДНЕЕ

Nestlé инвестирует 700 млн грн в модернизацию фабрики "Мивина" в Харькове

Regal Petroleum завершила 2017 год с чистой прибылью $2,3 млн

Украинцы зарегистрировали в Эстонии наибольшее количество компаний карточкой э-резидента

"Укрпродукт" ожидает 16,2 млн грн операционной прибыли за 2017 год

Пекин даст пропорциональный ответ на торговые ограничения США на китайские товары - посол КНР

Белый дом обвинил Пекин в "несправедливой" торговой практике

General Electric продает активы в сфере здравоохранения за $1 млрд

Азиатские рынки акций падают вслед за акциями технологических компаний

Доллар стабилен к евро и иене, австралийский доллар дорожает

Нефть слабо дорожает после падения накануне

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА