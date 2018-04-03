Пекин даст пропорциональный ответ на торговые ограничения США на китайские товары - посол КНР

Китай отреагирует пропорционально и с той же интенсивностью на шаги США по введению повышенных пошлин на импортируемые из КНР товары, заявил посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай.

"Если они (США - ИФ) поступят таким образом, то наши контрмеры последуют в тех же пропорциях, объемах и с той же интенсивностью", - заявил дипломат в интервью китайскому телевидению. Так он прокомментировал планируемые президентом Дональдом Трампом новые тарифы на товары китайского экспорта в США в соответствии с подписанным им меморандумом "О борьбе с экономической агрессией Китая".

С понедельника, 2 апреля, в Китае вступили в силу новые ввозные пошлины на 128 видов товаров американского экспорта, о чем объявило министерство финансов КНР. На 15% подняты тарифы на произведенные в США виноградные вина, некоторые виды фруктов, орехов, на 25% - на ввоз в Китай американской мороженой свинины. Эта мера предпринята в ответ на повышение США пошлин на импорт китайской стали и алюминия.

В связи с этим представитель Белого дома Линдси Уолтерс заявила накануне, что Китай в своей внешнеторговой деятельности использует несправедливые методы, которые угрожают национальной безопасности Соединенных Штатов. "Вместо того, чтобы нападать на американский экспорт, который осуществляется на справедливой основе, Китаю следовало бы прекратить несправедливую торговою практику, которая угрожает национальной безопасности США и дезорганизует мировой рынок", - сказала представитель администрации.