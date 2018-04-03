Экономика

09:45 03.04.2018

"Укрзализныця" отложила запланированное повышение цен на билеты

"Укрзализныця" отложила запланированное повышение цен на билеты

 ПАО "Укрзализныця" отложила повышение цен на билеты, соответствующий приказ Министерства инфраструктуры еще соглашается причастными ведомствами, сообщается на веб-сайте "Укрзализныци".

"Укрзализныця тоже с 1 апреля планировала индексировать тарифы на проезд пассажиров железнодорожным транспортом. Но соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины пока еще находится на рассмотрении в причастных министерствах и ведомствах", – говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за несвоевременной индексации тарифов компания продолжает наращивать убытки от пассажирских перевозок.

"Ведь уровень тарифов на перевозку пассажиров в вагонах 2-го класса скоростных поездов "Интерсити +"и вагонах 1-го и 2-го класса скоростных поездов "Интерсити" остается неизменным с 2012 года. Уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении в вагонах СВ остается неизменным с 2009 года, а во всех типах вагонов (кроме СВ и "Интерсити +") – с октября 2014 года", – подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, ПАО "Укрзализныця" собиралось с 1 апреля 2018 года повысить цены на пассажирские железнодорожные перевозки (кроме пригородных) на 10%, а в целом провести такое повышение еще два раза в этом году.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Мининфраструктуры предлагает развивать авиаперевозки с расширением лоу-кост модели и снижением цен

"Укрзализныця" за три месяца построила и приобрела 1,23 тыс. полувагонов

"Укрзализныця" выберет поставщика продуктов питания в пассажирских поездах из четырех компаний

Приказ о повышении тарифов на пассажирские ж/д перевозки будет издан после согласования МЭРТ и ряда организаций

"Укрзализныця" направила более 9 млрд грн на выполнение отраслевого соглашения с профсоюзами

"Укрзализныця" назначила 12 дополнительных поездов на пасхальные праздники

"Укрзализныця" погасила купон по евробондам

Первые конкурсы по отбору руководителей госкомпаний по новой процедуре могут быть объявлены для "Укрэнерго", "Укрзализныци" - Нефедов

Грузовладельцы в марте резко ухудшили показатели эффективности использования вагонов

"Укрзализныця" получила разрешение на разработку проекта землеустройства в "Борисполе" под экспресс в аэропорт

ПОСЛЕДНЕЕ

Nestlé инвестирует 700 млн грн в модернизацию фабрики "Мивина" в Харькове

Regal Petroleum завершила 2017 год с чистой прибылью $2,3 млн

Украинцы зарегистрировали в Эстонии наибольшее количество компаний карточкой э-резидента

"Укрпродукт" ожидает 16,2 млн грн операционной прибыли за 2017 год

Пекин даст пропорциональный ответ на торговые ограничения США на китайские товары - посол КНР

Белый дом обвинил Пекин в "несправедливой" торговой практике

General Electric продает активы в сфере здравоохранения за $1 млрд

Азиатские рынки акций падают вслед за акциями технологических компаний

Доллар стабилен к евро и иене, австралийский доллар дорожает

Нефть слабо дорожает после падения накануне

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА