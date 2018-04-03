General Electric продает активы в сфере здравоохранения за $1 млрд

General Electric Co. (GE) достигла соглашения с инвестиционной компанией Veritas Capital о продаже части своего бизнеса в сфере разработки ИТ-решений в здравоохранении за $1,03 млрд, говорится в пресс-релизе компании.

Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2018 года.

Продажа бизнеса стала очередным шагом по осуществлению стратегии нового CEO GE Джона Флэннери по избавлению от неосновных активов для реорганизации испытывающей проблемы компании.

Акции GE дешевеют на 2,8% в понедельник. С начала года капитализация компании рухнула на 23%, максимальными темпами среди всех 30 компаний, входящих в расчет индекса Dow Jones Industrial Average.