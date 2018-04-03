Азиатские рынки акций падают вслед за акциями технологических компаний

Азиатские фондовые индексы падают во вторник, акции технологических компаний дешевеют вслед за аналогичной динамикой этого сектора в США.

Японский индекс Nikkei 225 теряет в ходе торгов 0,6%, гонконгский Hang Seng - 0,7%, китайский Shanghai Composite - 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,2%, южнокорейский KOSPI - 0,3%.

Перспективы торговой войны между США и Китаем оказали давление на акции компаний сферы технологий, наиболее чувствительных к динамике экономического подъема, пишет MarketWatch.

Негативом для сектора также стало очередное заявление президента США Дональда Трампа в отношении интернет-ритейлера Amazon.com. В своем микроблоге в Twitter в понедельник Д.Трамп, ранее уже выражавший недовольство деятельностью Amazon, дал понять, что интернет-ритейлера ждет изменение регулятивной среды. Акции Amazon подешевели 2 апреля на 5,2%.

Котировки бумаг японского поставщика электроники TDK и производителя промышленных роботов Fanuc Corp. в ходе торгов во вторник снизились соответственно на 2,4% и 2,9%, акции китайской интернет-компании Tencent упали в цене на 1,1%.

Как сообщалось, Китай, ответив на протекционистские меры США, с понедельника ввел пошлины на 128 видов товаров американского экспорта.

Список американских товаров, облагаемых в Китае новыми пошлинами, был опубликован Минфином КНР в минувшее воскресенье. Потенциально он затронет товары американского экспорта на $3 млрд.

Введение Китаем пошлин на американские товары увеличило опасения инвесторов, отмечает аналитик Standard Chartered Эрик Робертсен.

"Наши клиенты в Китае вряд ли довольны ответными мерами своего правительства. Они боятся масштабной эскалации конфликта в торговле", - говорит эксперт.

Инвесторы ждут очередного шага со стороны США позднее на этой неделе, и некоторые полагают, что новые меры могут коснуться технологического сектора, отмечает трейдер CMC Markets Джейн Фу.

Австралийский Центробанк, проводивший очередное заседание во вторник, сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 1,5% годовых по итогам 20-го месяца подряда, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков.

Глава Резервного банка Австралии (РБА) Филип Лоу заявил по итогам заседания, что ЦБ по-прежнему придерживается прогноза усиления экономического подъема в стране в 2018 году.