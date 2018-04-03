Экономика

09:21 03.04.2018

Азиатские рынки акций падают вслед за акциями технологических компаний

Азиатские рынки акций падают вслед за акциями технологических компаний

Азиатские фондовые индексы падают во вторник, акции технологических компаний дешевеют вслед за аналогичной динамикой этого сектора в США.

Японский индекс Nikkei 225 теряет в ходе торгов 0,6%, гонконгский Hang Seng - 0,7%, китайский Shanghai Composite - 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,2%, южнокорейский KOSPI - 0,3%.

Перспективы торговой войны между США и Китаем оказали давление на акции компаний сферы технологий, наиболее чувствительных к динамике экономического подъема, пишет MarketWatch.

Негативом для сектора также стало очередное заявление президента США Дональда Трампа в отношении интернет-ритейлера Amazon.com. В своем микроблоге в Twitter в понедельник Д.Трамп, ранее уже выражавший недовольство деятельностью Amazon, дал понять, что интернет-ритейлера ждет изменение регулятивной среды. Акции Amazon подешевели 2 апреля на 5,2%.

Котировки бумаг японского поставщика электроники TDK и производителя промышленных роботов Fanuc Corp. в ходе торгов во вторник снизились соответственно на 2,4% и 2,9%, акции китайской интернет-компании Tencent упали в цене на 1,1%.

Как сообщалось, Китай, ответив на протекционистские меры США, с понедельника ввел пошлины на 128 видов товаров американского экспорта.

Список американских товаров, облагаемых в Китае новыми пошлинами, был опубликован Минфином КНР в минувшее воскресенье. Потенциально он затронет товары американского экспорта на $3 млрд.

Введение Китаем пошлин на американские товары увеличило опасения инвесторов, отмечает аналитик Standard Chartered Эрик Робертсен.

"Наши клиенты в Китае вряд ли довольны ответными мерами своего правительства. Они боятся масштабной эскалации конфликта в торговле", - говорит эксперт.

Инвесторы ждут очередного шага со стороны США позднее на этой неделе, и некоторые полагают, что новые меры могут коснуться технологического сектора, отмечает трейдер CMC Markets Джейн Фу.

Австралийский Центробанк, проводивший очередное заседание во вторник, сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 1,5% годовых по итогам 20-го месяца подряда, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков.

Глава Резервного банка Австралии (РБА) Филип Лоу заявил по итогам заседания, что ЦБ по-прежнему придерживается прогноза усиления экономического подъема в стране в 2018 году.

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