Экономика

09:18 03.04.2018

Доллар стабилен к евро и иене, австралийский доллар дорожает

Доллар стабилен к евро и иене, австралийский доллар дорожает

Курс американского доллара слабо меняется по отношению к евро и иене в ходе азиатских торгов во вторник.

Евро торгуется к 8:49 кв в районе $1,2309 против $1,2302 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится к указанному времени в районе 130,46 иены по сравнению со 130,27 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 105,99 иены против 105,89 иены в понедельник.

Накануне иена подорожала на 0,35% к доллару и на 0,55% к евро на фоне роста геополитической напряженности, вызванной эскалацией торгового конфликта между США и Китаем.

Ранее США ввели пошлины на импорт в страну алюминия и стали, в том числе из Китая, и в ответ на это китайские власти в минувшие выходные установили пошлины на ввоз в страну 128 категорий американских товаров, в том числе мясо и фрукты. Меры затронут товары американского экспорта на сумму около $3 млрд.

Как следствие опасений нарастания напряженности растет спрос на защитные активы, включая драгметаллы и иену, и снижается на рисковые активы - например, акции. Так, американские фондовые индексы накануне упали на 1,9-2,7%, во многом из-за обвала бумаг высокотехнологичных компаний.

"Стремление сократить риски вслед за падением акций технологичных компаний перенеслось и на валютный рынок, - говорит заместитель трейдингового отдела в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Saxo Ифтл Эндрю Бресслер. - В целом иена может вырасти до 105/$1 во втором квартале".

Вместе с тем курс австралийского доллара вырос в паре с долларом США на 0,3%, до 1,3014 доллара за $1. Как стало известно ранее во вторник, ЦБ Австралии сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 1,5% годовых по итогам 20-го месяца подряда, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков.

Глава ЦБ Филип Лоу заявил по итогам заседания, что ЦБ по-прежнему придерживается прогноза усиления экономического подъема в стране в 2018 году.

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