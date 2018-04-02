Суд подтвердил законность взыскания государством в бюджет 38,5 млн грн с частной компании, страховавшей риски проекта РКК "Циклон-4"

Киевский апелляционный административный суд учел позицию Главной военной прокуратуры и подтвердил законность требований Нацкомфинуслуг о взыскании в госбюджет 38,5 млн грн с частной компании, страховавшей риски проекта создания ракетно-космического комплекса (РКК) "Алкантра" в Бразилии, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры в понедельник.

Согласно сообщению, отменивший решение суда первой инстанции об отказе во взыскании средств с частной компании апелляционный суд учел, что на момент заключения договоров и до настоящего времени ракета-носитель (РН) "Циклон-4" находится "лишь на стадии строительства".

"Договора страхования с частными страховыми компаниями, в том числе иностранными, на период транспортировки, предстартовой подготовки и запуска указанной ракеты были заключены Государственным космическим агентством Украины еще в ноябре 2012 года. Соответствующие платежи осуществлялись средствами, полученными в кредит в ПАО "Сбербанк России" под гарантии правительства Украины", - уточняют в ГПУ.

По факту растраты государственных средств, а также ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами ГКАУ и другими лицами при выполнении международной программы создания РКК "Циклон-4" Главная военная прокуратура начала и осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (растрата чужого имущества), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) УК Украины. Обеспечение своевременного взыскания госсредств и их возврата на счета Министерства финансов Украины находится на контроле Главной военной прокуратуры, сообщает пресс-служба.

Как сообщалось, заключенный Бразилией и Украиной в 2003 году договор о долгосрочном сотрудничестве по использованию РН "Циклон-4" разработки ГП "КБ "Южное" (Днепр) на пусковом центре Алкантара был в одностороннем порядке денонсирован бразильской стороной летом 2015 года. Согласно процедуре, решение о денонсации договора вступило в силу летом 2016 года. В Киеве допускали, что решение Бразилии по расторжению сотрудничества на финише перспективного проекта могло быть принято под политическим давлением: бразильцы рассчитывали на углубление сотрудничества с РФ.

Согласно озвученным в декабре 2016 года ГКАУ данным, фактические затраты украинской стороны на реализацию проекта РКК "Циклон-4" в Бразилии оценивались в $592 млн.