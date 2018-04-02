Dragon Capital Investments увеличила пакет акций в ПАО "Карловский машзавод" до 98,24%

Компания Dragon Capital Investments Limited (Кипр), конечным бенефициаром которой является Томаш Фиала, увеличила свой пакет акций в ПАО "Карловский машиностроительный завод" (КМЗ, Полтавская обл.) с 93,238592% уставного капитала до доминирующего контрольного - 98,3516% за счет приобретения 5,112996% акций.

Согласно сообщению ПАО "КМЗ" в системе раскрытия информации НКЦБФР, дата приобретения в собственность указанного пакета акций ПАО – 29 марта 2018 года. Цена приобретения – 0,8978 грн за акцию.

В сообщении не указан прежний владелец около 5,1130% акций ПАО "КМЗ", но, согласно данным НКЦБФР на четвертый квартал 2017 года, этим пакетом владела DRGN Limited, зарегистрированная на Кипре по тому же адресу, что и Dragon Capital Investments.

Карловский машзавод производит машины для переработки сельхозпродукции, в том числе для комбикормовой и сахарной промышленности, элеваторов.

Предприятие пока не обнародовало финансовых показателей деятельности в 2017 году. ПО итогам 2016 года оно сократило чистый доход от реализации на 24,5% к 2016 году - до 160,5 млн грн, получив 2,72 млн грн убытка против 11,05 млн грн чистой прибыли годом ранее.