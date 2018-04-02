Во Львове во вторник приостановят отопительный сезон

Во Львове во вторник, 3 апреля, приостановят отопительный сезон, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Завтра синоптики прогнозируют существенное потепление, поэтому мы завтра планируем приостановить отопительный сезон", - цитирует слова директора ЛКП "Львовтеплоэнерго" Степана Пакижа пресс-служба горсовета в понедельник.

По его словам, если температура будет расти и дальше, то на текущей неделе отопительный сезон может быть завершен. Для учреждений социальной сферы тепло будут подавать на основании обращений от руководителей учреждений.

Текущий отопительный сезон во Львове начался 3 октября 2017 года.

Коммунальные предприятия "Львовтеплокоммунэнерго" и "Зализнычнетеплокоммунэнерго" подают тепло в 2143 жилых дома, 239 учреждений образования и 57 медицинских учреждений.