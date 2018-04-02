Экономика

17:18 02.04.2018

Задолженность населения за жилкомуслуги в феврале увеличилась на 12%

Задолженность населения за жилкомуслуги в феврале увеличилась на 12%

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в феврале 2018 года увеличилась на 12% к январю-2018 и составила 36,8 млрд грн (без учета электроэнергии).

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и г.Севастополь, а также части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Данные по Донецкой и Луганской областям могут быть уточнены.

По данным Госстата, в целом в феврале 2018 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 10,3 млрд грн, что составило 75,3% начисленной за этот месяц суммы.

Самый высокий уровень оплаты жилкомуслуг в феврале-2018 зафиксирован в Хмельницкой (93,9% с учетом погашения долгов предыдущих периодов) и Черкасской (86,1%) областях, самый низкий – в Закарпатской (53,1%) и Харьковской (60,2%) областях. В Киеве уровень оплаты составил 89,8%.

Согласно данным Госстата, в январе-феврале 2018 года с населением заключено 12,7 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 81,3 млн грн.

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