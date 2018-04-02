Экономика

17:15 02.04.2018

"Укрзализныця" выберет поставщика продуктов питания в пассажирских поездах из четырех компаний

"Укрзализныця" выберет поставщика продуктов питания в пассажирских поездах из четырех компаний

ПАО "Укрзализныця" в понедельник провело процедуру раскрытия конкурсных предложений на определение единого оператора по поставке продуктов питания для пассажирских поездов дальнего следования.

Как отмечается в сообщении "Укрзализныци", на конкурс, который проводится с целью обеспечения наилучших стандартов сервиса в поездах, свои предложения прислали четыре компании.

"В конкурсе участвуют компании: "WOG Ритейл", "Аллюр ЛТД", "Витмарк-Украина" и ООО "Украинская оптовая торговая компания". Согласно условиям конкурсной документации, оценка предложений будет происходить в течение не более 10 рабочих дней с момента их вскрытия", - отмечается в сообщении.

Главным критерием выбора поставщика является гарантия высокого качества продукции.

Участники конкурса должны предложить стандартный ассортимент продукции для реализации в поездах с обязательным нанесением фирменного стиля "Укрзализныци": чай, кофе натуральный и растворимый, сливки к кофе, кофейный напиток, печенье галетное и песочное, вафли шоколадные и ванильные, другие кондитерские изделия (круассаны, бисквит, шоколадные батончики), чипсы, сухарики, арахис, завтраки (каша пакетированная), сок, вода минеральная и сладкая, сахар.

"Укрзализныця" объявила проведение открытого конкурса на определение единого поставщика продуктов питания, которые будут реализовываться пассажирам в поездах дальнего следования 16 марта 2018 года.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" привлекла "Фреш Фуд Систем" для продажи книг в "Интерсити" и "Интерсити+".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Приказ о повышении тарифов на пассажирские ж/д перевозки будет издан после согласования МЭРТ и ряда организаций

"Укрзализныця" направила более 9 млрд грн на выполнение отраслевого соглашения с профсоюзами

"Укрзализныця" назначила 12 дополнительных поездов на пасхальные праздники

"Укрзализныця" погасила купон по евробондам

Первые конкурсы по отбору руководителей госкомпаний по новой процедуре могут быть объявлены для "Укрэнерго", "Укрзализныци" - Нефедов

Грузовладельцы в марте резко ухудшили показатели эффективности использования вагонов

"Укрзализныця" получила разрешение на разработку проекта землеустройства в "Борисполе" под экспресс в аэропорт

"Укрзализныця" до конца апреля завершит первый этап реконструкции участка Пологи - Камыш-Заря

"Укрзализныця" в январе-феврале получила 20 млн грн прибыли

ОБОБЩЕНИЕ: Зерновики и железнодорожники обменялись упреками и предложениями относительно перевозочного процесса

ПОСЛЕДНЕЕ

Dragon Capital Investments увеличила пакет акций в ПАО "Карловский машзавод" до 98,24%

Фондовые индексы Украины в понедельник изменились разнонаправленно

Нефть перешла к падению вслед за акциями США

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 26,175 грн/$1

"Киевводоканал" в 2017г увеличил чистую прибыль почти в 3 раза

Золото продолжает дорожать после роста по итогам прошлого квартала

НБУ поддерживает инициативу НАБУ по созданию реестра политически-значимых лиц

"Метинвест" продлил полномочия гендиректора ИнГОКа еще на год

Во Львове во вторник приостановят отопительный сезон

Отмена суточного лимита на операции с валютой не отразится на курсе гривни

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА