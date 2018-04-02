Экономика

16:13 02.04.2018

Ирак заключает контракты для прекращения сжигания попутного газа

Министерство нефти Ирака подписало контракты c Baker Hughes и General Elertric об утилизации попутного нефтяного газа на двух месторождениях на юге страны, сообщает общеарабский телеканал аль-Арабийя со ссылкой на иракского ведомство.

Параметры сделок не раскрываются.

General Elertric в июле прошлого года первой уведомила о плане Ирака прекратить сжигание попутного газа в факелах к концу 2021 года. Этот процесс до сих пор практикуется на некоторых месторождениях из-за отсутствия необходимой инфраструктуры и дефицита мощностей по утилизации.

По некоторым данным, потери Ирака от сжигания этого вида сырья оценивается в $2,5 млрд в год, эта сумма почти эквивалентна стоимости объемов газа, которыми можно покрыть существующий дефицит топлива для электростанций.

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