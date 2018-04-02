Экономика

15:34 02.04.2018

Colin's запустит в Украине интернет-магазин и расширит сеть до 75 магазинов

Colin's запустит в Украине интернет-магазин и расширит сеть до 75 магазинов

ООО "Дельта Текс", развивающее в Украине сеть магазинов молодежной одежды Colin’s (Турция), планирует открытие более 10 новых магазинов в течение ближайших двух лет, а также запустить интернет-магазина к концу мая 2018 года.

"Думаю, в конце мая-июне мы будем стартовать с интернет-магазином… В течение ближайших двух лет мы планируем открыть еще около 10 магазинов. Таким образом, у нас будет 75 магазинов в разных городах", - сообщил директор по продажам "Colin's Украина" Волкан Пекер, выступая на Retail&Development Business Expo-2018, прошедшей на прошлой неделе в Киеве.

Первый магазин бренда Colin's в Украине открыт в 2000 году.

По состоянию на конец марта 2018 года сеть насчитывает 62 магазина общей площадью 21 тыс. кв. м в 29 городах Украины. Таким образом, украинский рынок является третьим для сети после Турции и России.

Colin's входит в структуру Eroglu Holding (Стамбул, Турция), созданного в 1983 году.

По состоянию на конец марта 2018 года сеть Colin's насчитывает около 600 торговых точек в 38 странах.

ООО "Дельта Текс" создано в 2010 году.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", по результатам 2016 года чистая прибыль ООО выросла на 30% по сравнению с 2015 годом – до 55,136 млн грн. Выручка увеличилась на 28,2% и составила 879,786 млн грн, текущие обязательства выросли на 6% - до 269,609 млн грн.

Согласно данным Единого госреестра, владельцем 100% доли в уставном капитале ООО является АО "Эрк Пазарлама Ве Гийим Санайи Тиджарет" (Стамбул, Турция).

Размер уставного капитала ООО составляет 72,045 млн грн.

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