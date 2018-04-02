Экономика

15:08 02.04.2018

Доллар слабо дешевеет к евро, стабилен к иене

Доллар слабо дешевеет к евро, стабилен к иене

Курс доллара США слабо опускается в паре с евро в ходе торгов в понедельник на фоне низкой активности торгов.

Евро торгуется к 15:01 кв в районе $1,2342 против $1,2324 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится к этому времени в районе 131,17 иены по сравнению со 130,98 иены в предыдущий день торгов. Курс доллара составляет 106,27 иены против 106,28 иены в пятницу.

Отмечается, что рынки США, большинства стран Европы и ряда государств Азии были закрыты в пятницу, а в понедельник европейские торговые площадки по-прежнему не будут работать в связи с празднованием Пасхи.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,2%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,1%.

В марте ICE Dollar опустился на 0,5%, с начала текущего года его снижение составляет 2,1%.

Между тем в понедельник британский фунт дорожает ко всем основным валютам мира. К доллару его рост составляет 0,4%, к евро - 0,3%.

Южнокорейская вона в паре с долларом подскочила на 0,7%, до рекордного уровня с 2014 года на словах спецпредставителя Китая в Южной Корее Яня Цзеци о том, что вскоре могут последовать заметные улучшения в отношениях между двумя странами по экономическим вопросам.

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