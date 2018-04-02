Экономика

15:05 02.04.2018

НБУ намерен перечислить в госбюджет на 15,65 млрд грн меньше, чем предусмотрено в законе о госбюджете-2018

НБУ намерен перечислить в госбюджет на 15,65 млрд грн меньше, чем предусмотрено в законе о госбюджете-2018

Национальный банк Украины (НБУ) намерен перечислить в госбюджет часть прибыли в размере 34,9 млрд грн по итогам 2018 года, что на 15,65 млрд грн меньше, чем предусмотрено законом о госбюджете-2018 (50,55 млрд грн), сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

"Совет в соответствии со ст. 9 закона Украины "О Национальном банке Украины" подал в Верховную Раду и Кабинет министров сведения о части прогнозируемой прибыли к распределению за 2018 год, которую планируется перечислить в государственный бюджет Украины в 2019 году, в сумме 34,9 млрд. грн", написал Б. Данилишин в соцсети "Фейсбук" в понедельник.

Согласно обнародованному НБУ балансу, его обязательства на 1 января 2018 года составляли 817,59 млрд грн, из которых наличные деньги в обращении и средства банков – 401,54 млрд грн, общие и другие резервы – 54,71 млрд грн, резервы переоценки активов и обязательств – 153,69 млрд грн.

В 2017 году НБУ направил в госбюджет 44,38 млрд грн, еще 15,07 млрд грн из 59,45 млрд грн прибыли за 2016 год было направлено на формирование общих резервов.

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