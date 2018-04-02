Цены на нефть усилили рост на торгах в понедельник на сигналах ослабления буровой активности в США.

Эксперты также отмечают в качестве фактора, способствующего подъему рынка, возможное ужесточение позиции США в отношении Ирана, которое может ограничить экспорт нефти из страны.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:20 кв в понедельник поднялась на $0,47 (0,68%) - до $69,81 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,3 (0,46%) - до $65,24 за баррель.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованным в минувшую пятницу, количество действующих нефтедобывающих установок в США сократилось на прошлой неделе на 7 штук и составило 797. Снижение стало самым существенным с ноября прошлого года.

В марте цены на нефть выросли более чем на 5%, в частности, из-за повышения риска выхода США из соглашения по иранской ядерной программе после перестановок в администрации американского президента Дональда Трампа, в том числе назначения госсекретарем экс-директора ЦРУ Майка Помпео и советником президента по национальной безопасности Джона Болтона.

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Возобновление санкций против Ирана поставит под угрозу экспорт нефти из страны в объеме 250-350 тыс. баррелей в сутки (б/с), прогнозирует аналитик по рынкам Ближнего Востока и Северной Африки Mitsubishi UFJ Эшан Хоман.

Аналитик UBS Джованни Стауново повысил прогноз для цен на нефть, отметив, что потенциальное введение санкций против Ирана делает подъем нефтяного рынка более вероятным, сообщает агентство Bloomberg.