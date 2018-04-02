Кабмин ввел применение Еврокодов при проектировании объектов класса СС3

Кабинет министров Украины расширил применение государственных строительных норм (ГСН), гармонизированных с европейскими стандартами, на проектирование объектов значительного класса последствий (СС3) (ранее – только СС1 и СС2).

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 28 марта 2018 года №229, обнародованным на веб-сайте правительства.

Как сообщил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, новые стандарты будут применяться к таким объектам, как, например, жилые комплексы, торгово-развлекательные центры и стадионы, школы и крупные больницы, вокзалы и аэропорты, театры и музеи.

"Ранее по этим объектам действовали определенные ограничения, которые не позволяли использовать при их проектировании современные Еврокоды, гармонизированные в соответствии с требованиями об ассоциации с ЕС", - отметил Л.Парцхаладзе.

Кроме того, правительство приняло постановление о сокращении до 30 дней сроков принятия государственных строительных норм (ДБН).

"В среднем пересмотр и обновление ДБН занимает около года. В прошлом году правительство сократило сроки подготовки и подачи предложений и рассмотрения проекта ДБН заинтересованными органами до 60 дней. Принятое постановление об оптимизации сокращает обработку ДБН еще на 30 дней", - написал замминистра.

Он также добавил, что Минрегион планирует на текущей неделе утвердить новый ДБН о планировании и застройке территорий и ДБН для дошкольных учебных заведений.