Экономика

14:09 02.04.2018

Из перевернувшейся в Запорожской области автоцистерны продолжает вытекать топливо

Из 30-тонной автоцистерны MAN с дизтопливом и бензином, перевернувшейся в Запорожской области на трассе Р-37 Энергодар-Мелитополь-Бердянск, продолжает вытекать топливо.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" специалисты ряда ведомств, находящихся на месте, оперативно поднять грузовик из кювета невозможно из-за отсутствия мощного автокрана. На данный момент подъемный механизм необходимой мощности разыскивается в Запорожье, в 200 км от места аварии. Существует опасность разлива на грунт половины содержимого цистерны.

"Автоцистерна лежит на боку. Пока не возможно ни поставить ее на колеса, ни откачать топливо, чтобы остановить его вытекание", - рассказал один из собеседников агентства.

По его словам, пока до места аварии будет доставлен автокран, может пройти много времени, в течение которого из автоцистерны на грунт может вылиться до 15 тонн топлива.

"Чтобы предотвратить нежелательные последствия ДТП, спасатели охладили автоцистерну, а также накрыли пенной подушкой для предотвращения взрыва", рассказала советник Главного управления ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева.

Как сообщалось, авария произошла 2 апреля около 5:50 возле с.Луначарское Бердянского района Запорожской области на трассе Р-37 Энергодар-Мелитополь-Бердянск. Цистерна, в которой перевозилось 15 тонн дизтоплива и 15 тонн бензина АИ-92, не разгерметизировалась, однако произошла утечка дизтоплива и бензина из предохранительных клапанов. Чтобы предотвратить взрыв, сотрудники ГСЧС обеспечили дежурство на месте происшествия, провели охлаждение цистерны и покрыли разлитое горючее пеной.

Безопасность движения в районе ДТП обеспечивают полицейские.

По предварительным данным, водитель автоцистерны следовал из Киевской области в Бердянск, и не справился с управлением.

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