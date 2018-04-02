Экономика

13:12 02.04.2018

Goldman Sachs ухудшил прогнозы для японского фондового рынка

Goldman Sachs ухудшил прогнозы для японского фондового рынка

Эксперты Goldman Sachs Group Inc. ухудшили прогнозы для японского рынка акций, снизившегося с начала 2018 года на фоне укрепления иены, политического скандала и ряда других факторов.

Трехмесячный прогноз для фондового индекса Topix понижен инвестбанком на 5,6% по сравнению с предыдущей оценкой - до 1700 пунктов, что ниже значения индикатора на закрытие рынка в понедельник (1708,78 пункта).

Прогноз для Topix на следующие шесть месяцев ухудшен на 2,7% - до 1800 пунктов, на 12 месяцев - на 2,5%, до 1950 пунктов.

Значение индикатора на конец 2017 года составило 1817,56 пункта, свидетельствуют данные Bloomberg.

Иностранные инвесторы вывели 8,2 трлн иен ($77,1 млрд) с японского фондового рынка за три месяца текущего года в связи с неопределенностью в отношении внутренней политики, укреплением иены, глобальными торговыми проблемами, а также неоднозначной макроэкономической статистикой, отмечается в обзоре Goldman.

"Эти факторы будут ограничивать подъем японского рынка", - отмечает аналитик Goldman Кэти Матсуи.

Эксперт по-прежнему прогнозирует восстановление Topix в среднесрочной перспективе.

В Goldman считают "ограниченным" потенциал снижения индекса, учитывая, что в настоящее время рынок закладывает вероятность 10%-ного падения корпоративных прибылей в 2018 финансовом году, тогда как аналитики инвестбанка прогнозируют их рост на 2,5%.

Прогнозы Goldman основаны на том, что курс иены к доллару США будет находиться около уровня в 105 иен/$1. В понедельник пара доллар/иена торгуется на уровне 106,29 иены.

Значение Topix 2 апреля опустилось на 0,4%, другой японский фондовый индекс - Nikkei - снизился на 0,3%.

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