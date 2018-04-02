Экономика

12:52 02.04.2018

Собственники элитных автомобилей уплатили 14,1 млн грн в январе-феврале

Собственники элитных автомобилей уплатили 14,1 млн грн в январе-феврале

Собственники элитных автомобилей уплатили транспортного налога в местные бюджеты 14,1 млн грн за январь-февраль 2018 года, что на 56,5% превышает ожидаемый показатель и на 20% - поступления за аналогичный период 2017 года, сообщается на сайте Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

"Чаще всего физические лица уплачивали транспортный налог за автомобили таких марок, как Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover "Range Rover", – указывает ведомство.

В феврале поступления от транспортного налога составили 7,4 млн грн, уточнила ГФС.

Ставка транспортного налога составляет 25 тыс. грн в год. Объектами налогообложения являются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет включительно и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы (1,3 млн грн), напоминает ведомство.

Как сообщалось, в 2017 году собственники таких автомобилей уплатили 132,2 млн грн транспортного налога.

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