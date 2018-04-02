Экономика

12:34 02.04.2018

Депутаты предлагают ввести штраф за недобросовестную маркировку продукции под логотипом органической

Депутаты предлагают ввести штраф за недобросовестную маркировку продукции под логотипом органической

Группа депутатов предлагает ввести штраф за реализацию продукции с органическим государственным логотипом при отсутствии удостоверяющего сертификата на юрлиц в размере восьми минимальных заработных плат, на физлиц-предпринимателей - в размере пяти минимальных заработных плат.

Соответствующий законопроект №5448-д об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции зарегистрирован в парламенте 30 марта. Его авторами выступили 26 народных депутатов разных фракций.

Проектом закона предлагается обязать производителей ежегодно проходить сертификацию органического производства для подтверждения соответствия требованиям законодательства в сфере органического производства, декларировать объемы органической продукции, которая вводится в обращение и согласовывать маркировку органической продукции с органом сертификации.

Оплата услуг по проведению сертификации органами сертификации осуществляется на договорных началах. Срок действия сертификата органического производства и оборота составляет 15 месяцев с даты его выдачи.

Данный законопроект был доработан в комитете Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений, ранее 14 ноября 2017 года на пленарном заседании ВР законопроект был рассмотрен и в связи с высказанными замечаниями, было принято решение доработать его в профильном комитете и направить на повторное первое чтение.

Целью законопроекта является совершенствование основ правового регулирования органического производства, обращения и маркировки органической продукции, а также гармонизация законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в указанной сфере.

Ожидается, что реализация положений проекта закона будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественной органической продукции и расширению внешних рынков ее сбыта. Кроме этого, будет гарантировать потребителям уверенность в продуктах, маркированных как органические, окажет положительное влияние на защиту операторов органического рынка от недобросовестной конкуренции, а также обеспечит прозрачные условия ведения хозяйственной деятельности в сфере производства и обращения органических продуктов.

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