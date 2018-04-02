Экономика

12:17 02.04.2018

Финансирование программ секторальной бюджетной поддержки ЕС выполнено на 67%

Финансирование программ секторальной бюджетной поддержки ЕС выполнено на 67%

Поступления безоплатной и безвозвратной помощи в рамках программ секторальной бюджетной поддержки ЕС на конец 2017 года составили EUR296,6 млн, что соответствует 67,5% из запланированных EUR439 млн, что свидетельствует о недостаточных усилиях бенефициаров в реформировании соответствующих секторов, сообщила Счетная плата Украины.

"Относительно секторальных бюджетных программ ЕС, которые завершились со времени их введения в 2008 году, по нынешнее время, было предусмотрено EUR344 млн, тогда как фактически поступило EUR263,03 млн, или 76,46%", – указывается в сообщении Счетной палаты по итогам рассмотрения отчета о результатах финансирования и выполнения соответствующих программ.

При этом по действующим программам, среди которых две – в секторе энергетики и региональной политики, поступило EUR33,5 млн, или 35% предусмотренных EUR95 млн, указывается в сообщении.

Как указывает Счетная палата, такие данные свидетельствуют о недостаточности усилий бенефициаров в реформировании соответствующих секторов экономики и недостаточном диалоге между получателями программ и ЕС, а также о том, что в положениях программ содержатся нереалистичные сроки их выполнения.

"Кроме того, учитывая то, что сроки практической реализации и финансирования двух текущих программ, завершаются соответственно в 2021 и 2020 годах, риск их неполного выполнения высокий", – отмечено в сообщении.

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