Экономика

11:42 02.04.2018

"Украэрорух" отмечает отсутствие задолженности авиакомпаний за аэронавигационное обслуживание

"Украэрорух" отмечает отсутствие задолженности авиакомпаний за аэронавигационное обслуживание

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") по состоянию на конец марта 2018 года зафиксировало отсутствие задолженности отечественных и иностранных авиакомпаний за предоставленное провайдером аэронавигационное обслуживание.

Как сообщил пресс-центр "Украэроруха", процент оплаты его счетов один из самых высоких среди стран - членов Евроконтроля и составляет 99,93% по счетам, выставленным иностранным пользователям, и 100% - по счетам отечественным пользователям за 2017 год.

"Своевременная оплата предоставленных "Украэрорухом" услуг является основой финансовой устойчивости предприятия, что позволяет эффективно планировать и осуществлять капиталовложения в инфраструктурные проекты, от которых зависит уровень безопасности при обслуживании воздушного движения в воздушном пространстве, находится под ответственностью Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечает пресс-центр, наблюдается тенденция к увеличению количества полетов в весенне-летний период, повлияет на рост доходов государственного предприятия.

"Как известно, в 2017 году наиболее значительные объемы аэронавигационного обслуживания "Украэрорух" предоставил авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сумма уплаченных за это средств составляет почти 35% в структуре доходов провайдера и является львиной долей финансовых поступлений среди отечественных авиакомпаний - 78%", -напоминает "Украэрорух".

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины создано в 1992 году, является основой национальной аэронавигационной системы и Объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины (ОГВС).

Среди основных задач предприятия - обслуживание воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства и организация потоков воздушного движения; организация радиотехнического и электротехнического обеспечения обслуживания воздушного движения и выполнения полетов; обеспечения деятельности и развития подразделений ОГВС; организация аварийного оповещения и участие в проведении поисково-спасательных работ; предоставление аэронавигационной информации пользователям воздушного пространства.

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