Введение квот на импорт нефтепродуктов приведет к росту цен для всех потребителей

Реализация инициативы ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) по введению квот на импорт бензинов и дизельных топлив (ДТ) с 1 мая 2018 года приведет к росту цен для всех категорий потребителей, считают в консалтинговой группе "А-95" (Киев).

"Инициатива крупнейшего украинского НПЗ "Укртатнафта" по ограничению импорта нефтепродуктов в Украину путем введения квот повлечет за собой рост цен для всех категорий потребителей, разрушит устойчивую модель обеспечения страны топливом и не решит проблем нефтеперерабатывающей отрасли", - считают в "А-95".

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По мнению группы, заявление "Укртатнафты" с требованием ограничить импорт, поданное в Министерство экономического развития и торговли Украины, основано на манипулятивной подаче информации.

"В своем обращении "Укртатнафта" не рассматривает итоги 2017 года, когда она увеличила производство бензинов на 17,4%, а суммарно доля украинских производителей превысила 40% рынка. Выпуск дизтоплива на заводе вырос на 25% тыс. тонн, доля рынка – до 12% … Благоприятная конъюнктура дает основания прогнозировать, что в текущих рыночных условия в 2018 году доля бензинов украинского производства превысит 50% рынка", - отметили в "А-95".

По мнению экспертов группы, проблемой украинских НПЗ на рынке бензина является не импорт, а падение потребления более чем на треть за последние четыре года.

"Для наращивания продаж "Укртатнафте" необходимо изменить свою сбытовую политику, а не пробовать изменить рынок нерыночными методами", – цитирует пресс-служба директора "А-95" Сергея Куюна.

В пресс-службе группы добавили, что причиной возникновения проблем в нефтеперерабатывающей отрасли Украины также является отсутствие инвестиций в модернизацию НПЗ, низкая глубина переработки нефти украинских заводов.

"Группа "Приват" контролирует "Укртатнафту" с 2007 года и за это время не построила ни одной новой установки, ограничиваясь перепрофилированием и ремонтами существующего оборудования. Рост импорта нефтепродуктов стал следствием, а не причиной упадка отрасли", -подчеркивает С.Куюн.

Он напоминает, что эта группа уже закрыла два принадлежащих ей НПЗ в Дрогобыче и Надворной из-за их технологической отсталости.

Эксперты "А-95" считают, что ограничение импорта не решит проблемы низкой эффективности украинских НПЗ и не приведет к возобновлению работы остановленных НПЗ. Но при этом будет разрушена устойчивая и диверсифицированная система поставок нефтепродуктов в Украину, что неизбежно приведет к росту цен.

"Инициатива ограничения импорта – очередная попытка монополизировать рынок нефтепродуктов группой "Приват". Дестабилиция поставок в периоды уборочных и посевных, рост цен и дальнейший вывод прибыли на оффшорные юрисдикции – других результатов этот проект иметь не будет", – резюмирует С.Куюн.

Как сообщалось, "Укртатнафта" просит МЭРТ ввести квоты на импорт бензинов и дизельных топлив (ДТ) с 1 мая 2018 года.

С 1 мая 2018 года импорт из РФ и Беларуси (которые "Укртатнафта" рассматривает в качестве единого источника) предлагается ограничить 50% украинского рынка (90 тыс. тонн бензинов, 250 тыс. тонн ДТ в месяц), из других стран – 30% украинского рынка (55 тыс. тонн бензинов, 150 тыс. тонн ДТ в месяц).

С 1 июля 2018 года квоту для РФ и Беларуси "Укртатнафта" считает необходимым снизить до 40% (75 тыс. тонн бензинов, 200 тыс. тонн ДТ в месяц), с 1 октября 2018 года – до 30% (55 тыс. тонн бензинов, 150 тыс. тонн ДТ в месяц).

На объем, поставляемый сверх квот, предлагается ввести пошлину на уровне 29,3% стоимости для бензинов, 30,7% для ДТ.

По мнению "Укртатнафты", введение квот позволит преодолеть зависимость Украины от поставок из РФ, повысить загрузку отечественных нефтеперерабатывающих заводов.