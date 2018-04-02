Экономика

10:51 02.04.2018

Украина вышла из холодного марта с запасами в ПХГ 7,7 млрд куб. м

Украина вышла из холодного марта с запасами в ПХГ 7,7 млрд куб. м

Украина вошла в апрель 2018 года с запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) в объеме 7 млрд 680,62 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе в марте из хранилищ отобрано 2 млрд 304,64 млн куб. м (среднесуточный отбор – 74,34 млн куб. м/сутки), в феврале – 2 млрд 529,39 млрд куб. м (90,34 млн куб. м/сутки), в январе – 2 млрд 177,57 млрд куб. м (70,24 млн куб. м/сутки), в декабре – 1 млрд 427,4 млрд куб. м (46,05 млн куб. м/сутки), в ноябре – 745,38 млн куб. м (24,85 млн куб. м/сутки).

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По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", с начала стартовавшего 24 октября 2017 года отопительного сезона и по 31 марта (включительно) запасы природного газа в ПХГ уменьшились на 54,7%, или на 9 млрд 293,1 млн куб. м.

Запасы газа в украинских ПХГ на 31 марта-2018 на 6,5%, 10,1% и 0,4% меньше, чем на аналогичные даты 2017-го (8 млрд 217,97 млн куб. м), 2016-го (8 млрд 542,33 млн куб. м и 2015 года (7 млрд 710,79 млн куб. м).

Как сообщалось, в 2017 году суммарная закачка газа в хранилища превысила его отбор на 2,733 млрд куб. м, тогда как в 2016-м отбор превысил закачку на 2,002 млрд куб. м. Отбор по итогам 2017 года составил 6,415 млрд куб. м, закачка – 9,148 млрд куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

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