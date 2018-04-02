"Нафтогаз" продлевает договоры с тепловиками в рамках спецобязательств

НАК "Нафтогаз Украины" продлевает до конца мая договоры с производителями тепла в рамках решения Кабинета министров о пролонгации действия специальных обязательств (PSO), сообщила пресс-служба компании.

"Нафтогаз Украины" подготовил проекты дополнительных соглашений, пролонгирующие действие договоров поставки природного газа с теплоснабжающими предприятиями... Сейчас осуществляется их отправка по электронной почте всем контрагентам компании", - сообщила пресс-служба "Нафтогаза" в субботу.

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По информации, которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", проблема в договорной работе между НАК и тепловиками возникла из-за того, что правительство опоздало с принятием и обнародованием решения о продлении PSO. Решение правительством было принято 28 марта, а обнародовано в "Урядовом курьере" – только 31 марта, в субботу. При этом все старые договора в рамках PSO прекращали действие с 24:00 часов 31 марта.

Таким образом, у НАК и всех тепловиков страны оставалось менее суток (в выходной) для того, чтобы заключить новые договора. По данным ряда киевских ОСМД, владеющих крышными котельными, они получили проект нового договора от "Нафтогаза" после 20:00 часов 31 марта – таким образом заключить новый договор, получить подтверждение номинаций ("лимитов") до 24:00 не представлялось возможным.

Согласно законодательству, не имея договора и подтвержденных номинаций на апрель, тепловики обязаны были прекратить отбор газа с 24:00 часов 31 марта. В противном случае, законодательство классифицирует такой отбор газа как несанкционированный и предусматривает штрафы – цена газа увеличивается кратно.

В итоге ряд ОСМД/ ЖСК с крышными котельными отключили подачу тепла в ночь с субботы на воскресенье. В свою очередь крупные предприятия ТКЭ преимущественно продолжили отбор газа, нарушая требования законодательства, но надеясь на подписание договора с НАК в ближайшие дни и отсутствие наказания за такие действия.

Как сообщалось, в рамках PSO правительство возлагает на "Нафтогаз" обязательства по отпуску газа для нужд населения (в т.ч. для теплоснабжения населения) по сниженным ценам.