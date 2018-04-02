Экономика

09:56 02.04.2018

Кличко в 2017 году превысил 5 млн грн, из них роялти – более 4,9 млн грн

Кличко в 2017 году превысил 5 млн грн, из них роялти – более 4,9 млн грн

Городской голова Киева Виталий Кличко задекларировал более 5 млн грн дохода за 2017 год, причем основной вид дохода – роялти.

Согласно электронной декларации за 2017 год, роялти составил 4942422 грн, зарплата по основному месту работы - 186668 грн, а также 212 грн - проценты от вклада в "Укрсиббанке".

Мэр Киева получил в прошлом году подарок в неденежной форме стоимостью 11630 грн от Национального олимпийского комитета Украины.

В 2017 году В.Кличко одолжил третьим лицам около EUR8,4 млн и почти $698 тыс. На счетах в банках он держит EUR1014, более 130 тыс. грн (в разных банках), около $1300, наличные средства составляют $18,1 тыс. и EUR29,5 тыс.

Мэр Киева задекларировал квартиру в столице общей площадью около 252 кв.м, в собственности его супруги Натальи Егоровой - дом на 785,5 кв. м и 2500 кв. м земли в Вышгородском районе Киевской области.

У В.Кличко есть прицеп-платформа Ironhorse, мотоцикл (мопед) Fine Custom и девять велосипедов.

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