Кабмин утвердил ТЭО реконструкции Калушской ТЭЦ с ценой 1,4 млрд грн

Кабинет министров Украины утвердил технико-экономическое обоснование (ТЭО) реконструкции Калушской ТЭЦ (Ивано-Франковская обл.) со сметной стоимостью 1 млрд 442,09 млн грн.

Соответствующее решение закреплено правительственным распоряжением №188-р от 28 марта 2018 года.

Документ предусматривает, что реконструкция станции продлится два года.

Как сообщалось, Минэнергоугля решило за госсредства внедрить на Калушской ТЭЦ систему раннего выявления чрезвычайных ситуаций.

Ранее Минэнергоугля вывело Калушскую ТЭЦ из состава ГП "Укринтерэнерго", создав новое госпредприятие "Калушская ТЭЦ – Нова".

Действующий министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик дважды был мэром города Калуша.