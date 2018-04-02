Экономика

09:28 02.04.2018

Доход Гройсмана в 2017г превысил 17 млн грн, при этом зарплата составила более 435 тыс. грн

Доход Гройсмана в 2017г превысил 17 млн грн, при этом зарплата составила более 435 тыс. грн

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию о доходах за 2017 год, которые в целом составили более 17,1 млн грн.

Как сообщает в субботу департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, общая сумма дохода В.Гройсмана за 2017 год 17102320 грн (в 2016 году - 15801536 грн).

Доход премьера составили: заработная плата на этой должности – более 435647 грн, доходы от предоставления недвижимого имущества (приобретенного до 2006 года) в аренду – 5150000 грн, от отчуждения недвижимого имущества (земельного участка) - 8797630 грн и доходы от размещения средств на банковских счетах - 2719044 грн.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кличко в 2017 году превысил 5 млн грн, из них роялти – более 4,9 млн грн

Порошенко потратил на туристические услуги в 2017г почти 2,736 млн грн

Порошенко обнародовал электронную декларацию о доходах за 2017г

Данилюк задекларировал 580 тыс. грн доходов за 2017 год

В апреле все военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям за январь-март - Гройсман

Насалик указал в е-декларации 3,2 млн грн доходов за 2017 г.

Насалик указал в е-декларации 3,2 млн грн доходов за 2017 год

Кутовый указал в е-декларации за 2017 год 90 тыс. грн доходов и 247 тыс. грн расходов на операцию в Германии

Украина и Израиль намерены подписать соглашение о ЗСТ в ближайшее время - Гройсман

Зубко указал в е-декларации за 2017 год 1,4 млн грн доходов

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Франции пройдет крупная забастовка железнодорожников

Украина с апрельским потеплением снизила импорт газа до минимума

Кабмин утвердил ТЭО реконструкции Калушской ТЭЦ с ценой 1,4 млрд грн

Нефть дорожает, Brent торгуется около $69,7 за баррель

Найдено крупнейшее нефтяное месторождение

Глава фракции "БПП" в Раде потратил на обучение в 2017 году больше, чем заработал

ФГИУ утвердил перечень более 600 объектов малой приватизации, которые подлежат продаже в 2018 году

Сингапур начал расследование сделки Uber и Grab

"Газпром" засекретит участников своих закупок

НБУ оштрафовал три банка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА