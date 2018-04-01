Глава фракции "БПП" в Раде потратил на обучение в 2017 году больше, чем заработал

Доходы главы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артура Герасимова и его супруги в минувшем 2017 году оказались ниже, чем задекларированные расходы, но при этом стало меньше наличных средств.

Об этом свидетельствует электронная декларация об имуществе и доходах народного депутата за минувший год, внесенная в единый государственный реестр лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Доходы семьи А.Герасимова в 2017 году состоят из почти 247 тыс.грн его заработной платы, и зарплаты его жены – 54 тыс.грн.

В разделе о расходах народный депутат указал плату за обучение в сумме 375 тыс.грн.

По итогам 2017 года политик задекларировал наличными 2,78 млн.грн, $83 тыс. и EUR 22 тыс.

В то же время, согласно декларации за 2016 года, у народного депутата было несколько больше наличных средств: 3,5 млн.грн, $85 тыс., EUR 24 тыс. Какие-либо денежные активы в банках в декларации нардепа не указаны.

По-прежнему в собственности супруги А.Герасимова находится две квартиры и два гаража в Киеве. На самого нардепа оформленной недвижимости нет. При этом в его собственности находится два легковых автомобиля: BMW X5 и Range Rover, у его супруги – Opel Vectra.

Кроме того, 31 марта народный депутат указал в едином реестре деклараций существенное изменение имущественного положения – доход от отчуждения движимого имущества (кроме ценных бумаг и корпоративных прав) в размере 101 тыс.грн. Эти изменения будут отображены в декларации народного депутата за 2018 год.