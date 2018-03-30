Сингапур начал расследование сделки Uber и Grab

Сингапурский антимонопольный регулятор начал расследование сделки Uber Technologies и Grab, заявив об опасениях, что объединение бизнеса двух агрегаторов такси может привести к повышению цен и сократит выбор для потребителей.

В сообщении Комиссии по конкуренции Сингапура отмечается, что у ведомства есть основания подозревать, что сделка Uber и Grab нарушает антимонопольное законодательство.

Ранее на этой неделе американская Uber договорилась о продаже основной части операций в Юго-Восточной Азии своему конкуренту в этом регионе - сингапурской Grab Inc. В рамках сделки Uber получит 27,5%-ную долю в Grab. При этом главный исполнительный директор Uber Дары Хосровшахи войдет в состав совета директоров Grab.

Инвестиции американской компании в регионе, куда входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппины и Мьянма, составляли $700 млн. Стоимость доли Uber в Grab превысит $2 млрд, исходя из оценки общей стоимости компании более чем в $7 млрд, по данным источников Financial Times. Аналитическая компания CB Insights оценивает Grab в $6 млрд.

В ходе последнего раунда привлечения финансирования сервис Uber был оценен в $54 млрд. Ранее американская компания ушла с китайского и российского рынка, а в настоящее время, по данным источников FT в банковском секторе, готовится к выходу из Индии.

Согласно оценкам Alphabet и сингапурского госинвестфонда Temasek, объем рынка такси Юго-Восточной Азии к 2025 году увеличится более чем в пять раз - до $13,1 млрд - по сравнению с уровнем 2015 года ($2,5 млрд).

В то время как Uber испытывает сложности в отношениях с регуляторами по всему миру, Grab тесно работает с властями и лучше понимает местные привычки.

Число активных клиентов Grab в регионе больше, чем у Uber, свидетельствуют данные аналитической компании App Annie. Оценки другой компании - Bain - также свидетельствуют о том, что пользователи сервисов в Юго-Восточной Азии предпочитают скорее Grab, чем Uber.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги примерно в 630 городах более чем в 70 странах.