Экономика

18:18 30.03.2018

Бельгийское правительство подтвердило отказ от ядерных электростанций к 2025 году

Бельгийское правительство подтвердило отказ от ядерных электростанций к 2025 году

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель после заседания Совета министров в сокращенном составе объявил в своем "Твиттере" в пятницу, что федеральное правительство королевства пришло к согласию об "энергетическом пакте".

Ш.Мишель в "Твиттере" опубликовал фотографию документа протокола заседания с пунктами решения. Таким образом, он подтвердил отказ Бельгии от ядерной энергетики к 2025 году.

Одновременно бельгийские СМИ сообщили, что глава правительства объявил о проекте закона о новых мощностях производства электроэнергии, в частности, будут определены новые зоны для сооружения парков ветровых генераторов.

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