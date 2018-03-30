Бельгийское правительство подтвердило отказ от ядерных электростанций к 2025 году

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель после заседания Совета министров в сокращенном составе объявил в своем "Твиттере" в пятницу, что федеральное правительство королевства пришло к согласию об "энергетическом пакте".

Ш.Мишель в "Твиттере" опубликовал фотографию документа протокола заседания с пунктами решения. Таким образом, он подтвердил отказ Бельгии от ядерной энергетики к 2025 году.

Одновременно бельгийские СМИ сообщили, что глава правительства объявил о проекте закона о новых мощностях производства электроэнергии, в частности, будут определены новые зоны для сооружения парков ветровых генераторов.