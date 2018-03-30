В ОПК ожидают от власти пересмотра условий кредитования оборонной отрасли в военное время – "Лига оборонных предприятий"

Развитие ОПК Украины и обеспечение отвечающих военному времени темпов перевооружения армии современными образцами вооружений требуют пересмотра подходов власти к режиму кредитования оборонной промышленности в новых условиях, убеждены в "Лиге оборонных предприятий Украины".

Озвученная главой правления "Лиги" Олегом Высоцким в ходе международной специализированной конференции в Киеве позиция ОПК по вопросам кредитования отрасли в военное время обнародована на сайте объединения.

Как отметил О.Высоцкий, в начале года "Лига" обратилась к руководству НБУ с предложением рассмотреть возможность введения для ОПК специального режима кредитования в условиях войны: речь идет о снижении для оборонной промышленности действующих кредитных ставок в размере 18-20% при кредитовании в рамках выполнения гособоронзаказа (ГОЗ) и государственных оборонных контрактов.

"Почему мы, получая кредиты от государственных банков, должны платить по 20% в год, если мы выполняем государственный контракт для государства", - акцентировал глава правления Лиги.

В этой связи он также напомнил, что инициированный Лигой в 2017 году и поддержанный правительством в январе новый механизм ценообразования на оборонную продукцию, предусматривающий ограничения рентабельности по комплектующим военной продукции 5%, и 30% - по остальным затратам, отменен Кабинетом министров в феврале.

"К сожалению, этот механизм не работает: в феврале была с голоса (в ходе заседания Кабинета министров-ИФ) принята поправка. И все, что добились за два года, приостановлено", - отметил О.Высоцкий, уточнив: сегодня в ОПК по-прежнему действуют введенные Минобороны в 2016 году ограничения рентабельности при производстве оборонной продукции - по комплектующим 1%, и по остальным затратам – 20%.

"Нам (ОПК - ИФ) не дализаработать на этих пресловутых 5%... Но я готов утвердитьконтракт, где мы будем получать условно70% предоплаты (от госзаказчика - ИФ). А где еще 25%?", - заметил он.

"Мы идем в банк, и под 20% берем кредит. И в итоге мыплатим 5% коммерческому банку", - констатировал О.Высоцкий.

Как подчеркнул глава правления Лиги, ОПК будет настаивать, "чтобы государство подумало", и предоставило оборонной промышленности возможность кредитоваться в военное время по минимальной ставке. Идею введения специального режима кредитования ОПК в условиях войны поддерживает также и новое руководство Набсовета госконцерна "Укроборонпром", уточнил глава правления Лиги.

Вместе с тем О.Высоцкий заметил: начатое в условиях новых долгосрочных вызовов обороноспособности переоснащение армии новыми образцами вооружений, на четвертый год войны обеспечивается преимущественно частным сегментом ОПК: "Мы три года вкладывали (в перевооружение новыми образцами вооружений - ИФ) деньги, которые были заработаны частным бизнесом. И сделали новые изделия", - отметил он, добавив: "На сегодняшний день в это вкладывает деньги только частный сектор (ОПК - ИФ)".

Созданное в конце 2016 года неправительственное объединение "Лига оборонных предприятий" объединяет свыше 40 частных оборонных компаний Украины. Главным направлением работы Лиги определено участие ее членов в эффективном и качественном перевооружении ВСУ.

По данным украинского военного ведомства, в новых условиях в структуре исполнителей ГОЗ около 50% составляют частные оборонные компании.